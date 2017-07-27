13:20 27 июля 2017 1

Теперь шарпей Боня может свободно ходить гулять Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Житель Екатеринбурга собрал коляску для своего пса Бонифация. От старости у шарпея парализовало задние ноги, он с трудом передвигался по квартире, а о том, чтобы самостоятельно гулять по улице, не было и речи. Однако хозяин нашел выход из положения, заказав своему любимцу специальную инвалидную коляску для собак.

«Делали ее в Москве — там есть мастер, который изготовляет такие тележки, надо только прислать ему точные размеры собаки», — рассказал «URA.RU» собаковод Дмитрий. А вот подгонять ее к своему питомцу пришлось уже самостоятельно.

Теперь шарпей-инвалид гуляет с помощью коляски на двух колесах. Ее рама крепится к туловищу животного несколькими петлями, тянет тележку сам Боня с помощью специальной упряжи. По словам Дмитрия, подобных колясок в Екатеринбурге он больше не встречал.