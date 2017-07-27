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27 июля 2017
26 июля 2017
Главные новости Свердловской области
13:20  27 июля 2017 1

Екатеринбуржец соорудил коляску для своей собаки-инвалида. ФОТО

Коляска для собаки инвалида
Теперь шарпей Боня может свободно ходить гулятьФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Житель Екатеринбурга собрал коляску для своего пса Бонифация. От старости у шарпея парализовало задние ноги, он с трудом передвигался по квартире, а о том, чтобы самостоятельно гулять по улице, не было и речи. Однако хозяин нашел выход из положения, заказав своему любимцу специальную инвалидную коляску для собак.

«Делали ее в Москве — там есть мастер, который изготовляет такие тележки, надо только прислать ему точные размеры собаки», — рассказал «URA.RU» собаковод Дмитрий. А вот подгонять ее к своему питомцу пришлось уже самостоятельно.

Теперь шарпей-инвалид гуляет с помощью коляски на двух колесах. Ее рама крепится к туловищу животного несколькими петлями, тянет тележку сам Боня с помощью специальной упряжи. По словам Дмитрия, подобных колясок в Екатеринбурге он больше не встречал.

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Хозяин шарпея Дмитрий со своим любимцем Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Андрей Гусельников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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