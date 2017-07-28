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12:05  28 июля 2017 0

Директора турфирмы Сургута отправили в колонию за украденные у клиентов миллионы

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Главе "Сургуткурорта" вынесли приговорФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре вынесли приговор по одному из самых громких скандалов в туристической сфере региона за последние годы. Директора компании «Сургуткурорт» Александра Ивардаву отправили в колонию на два с половиной года, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, с января по август 2014 года Александр Ивардава обманул 130 клиентов своей турфирмы, планировавших отдых за рубежом — в Турции, Египте, Таиланде, Греции, Италии, на Кипре. Директор «Сургуткурорта» получил деньги на оплату путевок, но эти средства не перечислил туроператорам. Общий ущерб оценивается в 12 млн рублей.

«Сургуткурорт» была старейшей турфирмой Сургута. Менеджеры организации признавались, что знали о закрытии фирмы, но работали с клиентами по приказу руководства. Позднее директор туристической компании Александр Ивардава выступил с заявлением и во всем обвинил конкурентов из Тюмени.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере» и приговорил Ивардаву к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного причиненного им ущерба.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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