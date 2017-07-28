В Югре вынесли приговор по одному из самых громких скандалов в туристической сфере региона за последние годы. Директора компании «Сургуткурорт» Александра Ивардаву отправили в колонию на два с половиной года, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
По версии следствия, с января по август 2014 года Александр Ивардава обманул 130 клиентов своей турфирмы, планировавших отдых за рубежом — в Турции, Египте, Таиланде, Греции, Италии, на Кипре. Директор «Сургуткурорта» получил деньги на оплату путевок, но эти средства не перечислил туроператорам. Общий ущерб оценивается в 12 млн рублей.
«Сургуткурорт» была старейшей турфирмой Сургута. Менеджеры организации признавались, что знали о закрытии фирмы, но работали с клиентами по приказу руководства. Позднее директор туристической компании Александр Ивардава выступил с заявлением и во всем обвинил конкурентов из Тюмени.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере» и приговорил Ивардаву к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного причиненного им ущерба.