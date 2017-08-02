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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Свердловской области
16:29  02 августа 2017 0

Алтушкин обскакал мэрию Екатеринбурга. Сцена медного магната в День города обойдется дороже всего праздника

Поездка в Карабаш Дубровский РМК Алтушкин Челябинск, алтушкин игорь
Игорь Алтушкин потратит на День города в Екатеринбурге десятки миллионов рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Русская медная компания» Игоря Алтушкина с размахом отметит День города в Екатеринбурге. 19 августа миллиардер привезет из Москвы в уральскую столицу звезд российской эстрады. «URA.RU» узнало имена и размер гонораров артистов и прикинуло, на какую сумму пришлось раскошелиться РМК.

О том, что шоу «Голоса Екатеринбурга», организуемое металлургической компанией, станет главным событием вечерней программы празднования Дня города, агентству рассказал менеджер проектов управления информационной политики РМК Тимофей Колотовкин. По словам собеседника агентства, на сцене пройдет вокальный конкурс среди детей, молодежи и взрослых. Чтобы оценить выступления участников, в Екатеринбург приедут Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Вести шоу будет Дмитрий Нагиев.

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Гонорар Нагиева за четыре часа работы на таком массовом общегородском мероприятии составляет 65 тысяч евро (около 4,6 млн рублей по курсу на момент публикации материала в 70,73 рубля за евро). Ценник остальных звезд намного выше. 40-60 минутное выступление Гагариной обходится в 3,5 млн рублей, Меладзе — больше 7 млн рублей (100 тысяч евро). И это не считая райдера (перелет, обслуживающий персонал, транспорт) и призового фонда. Победителям каждой возрастной категории подарят по 100 тысяч рублей.

Учитывая, что шоу-программа продлится 3,5 часа (с 19:00 до 22:30), один звездный состав артистов, по примерным подсчетам, обойдется РМК в сумму более 40 млн рублей. На организацию нескольких десятков мероприятий, посвященных Дню города, включая монтаж и демонтаж сцен, установку звукового и светового оборудования, администрация Екатеринбурга потратит 27 млн рублей.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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