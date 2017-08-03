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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
09:48  03 августа 2017 0

Ксения Собчак станет ведущей «Фабрики звезд». Сумма гонорара не разглашается

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Ксению Собчак увидим на канале МУЗ-ТВ осеньюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ксения Собчак станет ведущей обновленного проекта «Фабрика звезд». Возвращение реалити-шоу на телеэкраны планируется осенью.

Как передает Life, перспективы новой работы Собчак обсудила с генеральным директором телеканала Муз-ТВ Арманом Давлетяровым. Видео их встречи уже просочилось в Сеть.

На данный момент известно, что кандидатура Собчак на роль ведущей проекта уже утверждена. Ксении удалось обойти другую ведущую — Леру Кудрявцеву и певицу Ирину Дубцову, победительницу четвертой «Фабрики…», которые также претендовали на эту роль.

Сумма гонорара Ксении Собчак не разглашается и пока находится на стадии обсуждения.

По информации «Газеты DAILY», возрожденное шоу стартует этой осенью на МУЗ-ТВ. Молодежный конкурс впервые вышел на «Первом канале» в 2002 году и продолжался восемь сезонов. Продюсером обновленного телешоу станет Виктор Дробыш.

Наталья Володина
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