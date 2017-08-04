15:07 04 августа 2017 0

В Перми много баннеров Максима Решетникова, но конкуренты все-таки нашли для себя рекламные площади Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кандидаты в губернаторы Пермского края начали агитировать на улицах. Эксперты «URA.RU» полагают, что наличие явного фаворита не лишает выборы конкуренции и стимула бороться за избирателя.

Конкуренты временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова начали активную борьбу за избирателя. Так, сразу после регистрации кандидатов, состоявшейся 1 августа, в Перми были размещены баннеры адвоката из Москвы Ирины Филатовой (выдвинута на выборы от КПРФ).

Ирина Филатова уже сумела привлечь внимание пермских автомобилистов Фото из группы «Пермский край — Выборы» социальной сети Facebook

Ранее в большом количестве на территории Пермского края появились билборды в поддержку Решетникова. Сразу возникла версия, что его конкуренты просто не смогут найти рекламные площади для своей агитации.

«Мы действительно столкнулись с дефицитом площадей. Однако у нас работа выстроена еще с прошлогодних выборов в Госдуму, договоренности о размещении были достигнуты на начало июня. В Перми у меня сейчас чуть более 40 баннеров, по краю — около 20. Немного, но мы готовы брать рекламные площади, которые будут освобождаться. Также будем распространять газеты, буклеты, программные тезисы, сувенирную продукцию», — пояснила Ирина Филатова.

На размещение фото ее баннера в Facebook отреагировал другой кандидат — лидер фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР). Он указал, что его агитация уже имеется на автобусах, в ближайшие дни портрет политика появится и на рекламных щитах.

Еще до регистрации на улицах появились плакаты экс-руководителя пермской приемной президента Олега Хараськина («Партия Великое Отечество»), но он не прошел муниципальный фильтр и не является зарегистрированным кандидатом.

Олег Постников тоже готовится агитировать Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Несмотря на наличие явного фаворита, у остальных кандидатов есть стимул бороться — считает политический консультант Сергей Иванов. «Однозначно от представителей парламентских партий ждут результатов не хуже, чем на прошлогодних выборах в Госдуму. А без наружной рекламы и активной агитации точно не достичь успеха», — рассуждает эксперт.

Нынешняя кампания даст кандидатам возможность проявить себя в будущем — отмечает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Олег Постников, возможно, за счет своего выступления на выборах рассчитывает усилить региональное отделение ЛДПР. А „раскрутка“ Ирины Филатовой вполне может быть связана с прицелом на следующие кампании — даже на выборы в Госдуму», — предположил собеседник «URA.RU».

Выборы губернатора Пермского края пройдут впервые после образования субъекта РФ (это произошло в декабре 2005 года) 10 сентября. Помимо названных кандидатов, на пост главы региона претендуют также ученый-эколог, пенсионер Владимир Аликин («Справедливая Россия») и член избирательной комиссии региона, активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрей Степанов («Патриоты России»).