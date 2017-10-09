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11:21  09 октября 2017 0

В ХМАО совершили дерзкий побег несовершеннолетние преступники

Спецшкола. Сургут
В самой спецшколе охраняемый периметр, но подростки сбежали из больницыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Двое воспитанников сургутской спецшколы закрытого типа совершили побег. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

17-летние Юрий Петлин и Архип Ярмолюк сбежали из городской клинической больницы, где находились на лечении. По предварительным данным, подростки вскрыли окно в палате, после чего скрылись. Их местонахождение пока что не установлено, полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия.

Архим Ярмолюк был одет в темный спортивный костюм. На вид ему 15-16 лет, рост — 165 сантиметров. Юрий Петлин был одет в короткие летние шорты и темную футболку. Рост подростка около 180 сантиметров.

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Школу в Сургуте захватили преступники

Как ранее сообщало «URA.RU», сургутская спецшкола закрытого типа для подростков с девиантным поведением, где содержатся несовершеннолетние преступники, за последние несколько лет неоднократно фигурировала в громких скандалах.

Школьники поднимали бунт и устраивали массовые побеги. В конце сентября в Сургуте было закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитанника спецшколы, пытавшего и насиловавшего других подростков — он обвиняется в 15 преступлениях.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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