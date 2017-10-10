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10 октября 2017
16:37  10 октября 2017 0

Программа «Жди меня» меняет прописку

«Первый канал» станет более развлекательнымФото: Википедия
новость из сюжета:
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Легендарная передача «Первого канала» «Жди меня» перестанет выходить на родной кнопке и перейдет на НТВ. Информацию об этом сообщила главный редактор программы Юлия Будинайте. На НТВ новость не подтвердили и не опровергли.

«Первый канал» не стал продлевать договор на покупку новых выпусков «Жди меня», сообщил глава производящей программу компании «ВИД» Александр Любимов в открытом письме на Facebook, пишут «Дни.ру». Он отметил, что разрыв отношений связан с тем, что «Первый» решил наполнить эфир развлекательными программами.

Ранее сообщалось, что компания Любимова отказалась возвращать в эфир ведущую Марию Шукшину, потому что та потребовала сформировать ту же команду, с которой работала прежде, напоминает «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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