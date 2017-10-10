Коммунальщики обокрали жителей Нижневартовска на миллионы рублей

19:10 10 октября 2017 0

Только на уборке снега у жителей Нижневартовска украли 2 миллиона рублей, считают бывшие коммунальщики Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижневартовске гендиректора муниципальной «Управляющей компании №1» Валерия Аристова обвиняют в махинациях с деньгами населения через подконтрольные ему частные УК. Такую версию «URA.RU» рассказала бывший главный бухгалтер одной из этих коммунальных организаций Наталья Александрова.

По словам Александровой, несколько частных коммунальных предприятий, аффилированных с Аристовым (ООО «Управляющая компания», «Ренако», «Ренако-плюс»), годами незаконно тратили деньги жителей, списывая их на якобы выполненные работы по фиктивным документам.

О махинациях в муниципальной УК бывшие сотрудники не знают, но готовы рассказать следствию про схемы в частном бизнесе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По версии бывшей сотрудницы ООО «Управляющая компания», всю прибыль этого предприятия переводили на счета «Ренако» по фиктивным документам. «Ренако» было подрядчиком, например, вывозило снег, но все эти работы якобы осуществлялись лишь на бумаге. По данным Александровой, «Ренако» должно вернуть жителям как минимум 2 млн рублей, сделав перерасчет.

Поступавшие от населения платежи в «УК» также тратились на нужды «Ренако», например, для оплаты счетов компании по покупке оборудования и материалов. В общей сложности, по оценке Александровой, из предприятия вывели почти 8 млн рублей.

Рассказать об этой схеме Наталья Александрова решила из-за уголовного преследования. На нее, а также еще двух бывших сотрудниц ООО «Управляющая компания» Елену Новикову и Оксану Мокееву повесили хищение денег из предприятия. Женщины проходят фигурантами по уголовному делу по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По версии Александровой, это дело сфабриковано, а возбуждено оно именно с подачи Валерия Аристова. По версии следствия, экс-сотрудницы ООО «УК» похитили порядка 16 млн рублей. Часть из них якобы через фиктивные договоры повышения окладов и премии, а часть просто вывели из компании.

Валерия Аристова обвиняют в создании целой схемы по выводу денег, заплаченных жителями Нижневартовска за коммунальные услуги Фото: сайт ООО «Ренако»

У Александровой арестовали квартиру. «Меня запугивали детьми и что подбросят наркотики. Что нашей семье с тремя несовершеннолетними детьми делать, когда они хотят повесить на меня эти долги? Я подчинялась руководителю, все налоги уплачивались в бюджет, и никакого сговора здесь не было. Люди забирали деньги в течение трех лет, а теперь решили повесить все на меня и других сотрудниц, оклеветали, что я украла деньги и купила квартиру», — возмущается Наталья Александрова.

На момент публикации получить комментарий самого Валерия Аристова не удалось — директор ООО «УК №1» сначала сослался на личный прием, который он проводит, а затем заявил, что не может разговаривать с корреспондентом агентства из-за усталости, и попросил перезвонить ему в другой день.

Добавим, обвиняемые в мошенничестве считают, что расследование уголовного дела ведется необъективно, а те, кто действительно причастны к хищениям коммунальных денег, могут избежать ответственности. Бывшие сотрудники коммунального предприятия направили жалобу в Генпрокуратуру, силовые ведомства ХМАО и губернатору Югры.