Жильцы дома в Закамске жалуются в соцсетях на неадекватное поведение своего соседа. По их словам, пожилой мужчина едва не сжег чужую квартиру и устроил стрельбу.
Жильцы дома по улице Липатова, 20 сообщили в соцсетях об эвакуации из дома. «Проживающий на 10-м этаже пенсионер угрожал взорвать дверь и устроил пожар. Предположительно, имеется психическое заболевание», — сообщили пользователи в группе «Пермь активная». Один из жильцов дома рассказал, что мужчина — бывший военный, перенесший контузию. «Он сделал горючую смесь и пытался поджечь соседей. Всю квартиру под ним затопило», — пишет в комментариях Степан Г. По его словам, пару недель назад буйный сосед стрелял из подаренного ему пистолета и даже взрывал двери соседей.
В краевой полиции «URA.RU» пояснили, что никакой эвакуации не было — вероятно, жильцы сами вышли из подъезда. Пенсионер, пугающий соседей, устроил пожар в собственной квартире, говорят в правоохранительных органах. Жильцы дома вызвали спасателей и силовиков. Мужчину забрали в полицию. «В дальнейшем он был помещен в медицинское учреждение», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.