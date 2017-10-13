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Главные новости Пермского края
12:49  13 октября 2017 0

В Перми бывший военный терроризировал целый подъезд. ВИДЕО

Съемка фильма про маньяка. Челябинск, пистолет, оружие
По словам соседей, пенсионер устраивал стрельбу из оружия в подъезде и пытался взорвать двери чужой квартирыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жильцы дома в Закамске жалуются в соцсетях на неадекватное поведение своего соседа. По их словам, пожилой мужчина едва не сжег чужую квартиру и устроил стрельбу.

Жильцы дома по улице Липатова, 20 сообщили в соцсетях об эвакуации из дома. «Проживающий на 10-м этаже пенсионер угрожал взорвать дверь и устроил пожар. Предположительно, имеется психическое заболевание», — сообщили пользователи в группе «Пермь активная». Один из жильцов дома рассказал, что мужчина — бывший военный, перенесший контузию. «Он сделал горючую смесь и пытался поджечь соседей. Всю квартиру под ним затопило», — пишет в комментариях Степан Г. По его словам, пару недель назад буйный сосед стрелял из подаренного ему пистолета и даже взрывал двери соседей.

В краевой полиции «URA.RU» пояснили, что никакой эвакуации не было — вероятно, жильцы сами вышли из подъезда. Пенсионер, пугающий соседей, устроил пожар в собственной квартире, говорят в правоохранительных органах. Жильцы дома вызвали спасателей и силовиков. Мужчину забрали в полицию. «В дальнейшем он был помещен в медицинское учреждение», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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