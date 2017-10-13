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13 октября 2017
16:32  13 октября 2017 0

В Госдуме предложили отправлять сажать в тюрьму с 12 лет

Суд над Усковым Валерием. Челябинск, уголовный кодекс
Поправки ужесточат наказание для малолетних преступниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут ввести уголовную ответственность за особо тяжкие преступления с 12 лет. Соответствующие изменения в ч.2. ст. 20 УК РФ готовит первый заместитель госдумского комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

В список злодеяний, за которые можно попасть за решетку с 12 лет, вошли убийство, совершенное с особой жестокостью; насильственные действия сексуального характера, а также терроризм, пишет RT.

Поводом к изменениям УК стали участившиеся случаи совершения тяжких преступлений детьми. По нынешним нормам малолетние злоумышленники практически избегают наказания в силу своего возраста.

По данным МВД, за семь месяцев текущего года установлены и задержаны более 23 тыс.малолетних преступников. Половина злодеяний совершается в группах.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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