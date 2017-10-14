В Подмосковье учителя русского языка уволили из-за показа фильма «Оно» прямо во время урока. Пристрастием к хоррорам отличилась одна из школ подмосковного города Железнодорожный.
«Показать фильм учителя попросили дети, мотивы непонятны, но она пошла навстречу», — приводит РИА «Новости» слова одного из представителей администрации Балашихи. После того, как об инциденте стало известно, руководство школы провело проверку и незамедлительно уволило учителя.
Ранее сообщалось, что новая экранизация романа Стивена Кинга «Оно» побила все рекорды кассовых сборов и стала самой успешной картиной в истории среди фильмов ужасов. Многих цирковых работников возмутил выход фильма, «порочащего профессию клоуна». Скандал добрался и до Урала: в частности, директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский призвал объявить фильму бойкот.