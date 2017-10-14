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14 октября 2017
13 октября 2017
01:44  14 октября 2017 0

Российскую учительницу уволили за показ детям фильма «Оно»

Женщина пошла навстречу ученикам и лишилась работыФото: vimeo.com

В Подмосковье учителя русского языка уволили из-за показа фильма «Оно» прямо во время урока. Пристрастием к хоррорам отличилась одна из школ подмосковного города Железнодорожный.

«Показать фильм учителя попросили дети, мотивы непонятны, но она пошла навстречу», — приводит РИА «Новости» слова одного из представителей администрации Балашихи. После того, как об инциденте стало известно, руководство школы провело проверку и незамедлительно уволило учителя.

Ранее сообщалось, что новая экранизация романа Стивена Кинга «Оно» побила все рекорды кассовых сборов и стала самой успешной картиной в истории среди фильмов ужасов. Многих цирковых работников возмутил выход фильма, «порочащего профессию клоуна». Скандал добрался и до Урала: в частности, директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский призвал объявить фильму бойкот.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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