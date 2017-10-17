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17 октября 2017
16 октября 2017
10:04  17 октября 2017 0

Приближенного Саакашвили задержали в Киеве при покупке автоматов и гранатометов

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, гранатометы
Купить оружие мужчина не успелФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Война на Украине
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В Киеве при попытке купить оружие полиция задержала заместителя охраны входящего в политсовет партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» Давида Сакварелидзе, который попытался приобрести оружие.

Мужчина намеревался приобрести два автомата АК-47, а также три гранатомета, но был задержан представителями СБУ 14 октября, пишет «Лента.ру». На опубликованных в интернете снимках несостоявшийся покупатель по кличке «Меч» запечатлен вместе с руководством партии Саакашвили, что говорит о его близости к ним.

17 октября сторонники Саакашивили проводят акцию в столице Украины. Во избежение беспорядков полиция перекрыла часть улиц, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашивили заявил, что опасается того, что его могут скрутить, депортировать и убить, сообщает «Русская планета».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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