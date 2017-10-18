В России предложили наделить роботов человеческими правами

17:00 18 октября 2017 0

На фестивале молодежи в Сочи активно обсуждаются умные технологии Фото: Илья Московец © URA.RU

На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи обсудили конкуренцию человеческого разума с искусственным интеллектом при работе с огромными объемами информации — Big Data.

На панельной дискуссии «Big Data: революция» профессор лаборатории научных исследований Сколково Эрик Манненс заявил, что пока «самый мощный компьютер» — это человеческий мозг, и он сохранит главную роль в решении задач мировой науки и технологиях даже в век цифровой науки.

«Мы стараемся обучить искусственный интеллект обрабатывать гигантские объемы информации, которые буквально через 2-3 года каждый из вас будет использовать в своих смартфонах, но без контроля человека это угрожает нашей безопасности», — уточнил Манненс.

От студентки из Хакасии прозвучал вопрос о том, не деградирует ли человечество, приобретая умные гаджеты. Директор по академическим программам Acronis Николай Павловичев ответил, что люди и технологии дополняют друг друга. «Хотя в скором времени нам все же потребуется видоизменить Декларацию прав человека, внеся в нее и права роботов, которые также приобретут и определенные обязанности перед нами», — сказал спикер.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 14 по 22 октября. Россия в третий раз стала хозяйкой крупного мероприятия.