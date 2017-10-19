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19 октября 2017
Главные новости Москвы
21:19  19 октября 2017 2

Журналисты узнали, сколько стоили похороны Марьянова

Участок на кладбище актеру выделили бесплатноФото: startfilm.ru

Актера Дмитрия Марьянова, который скончался 15 октября в возрасте 47 лет, похоронили 18 октября на Химкинском кладбище со всеми почестями. 18-й дальний лесной участок был выделен артисту бесплатно, однако подготовка могилы и сопутствующие мероприятия стоили его родным около полумиллиона рублей.

Гроб актера цвета ореха под названием «Канада с колоннами» стоил 125 тысяч рублей, рассказал «Дни.ру» эксперт по организации элитных траурных мероприятий. По словам специалиста, гроб сделан в Северной Америке из натурального дерева ценных пород и покрыт лаком, а все крепления выполнены из бронзы. Внутри он обит белым шелком и итальянским постельным бархатом.

Также 14 тысяч рублей стоил траурный катафалк до места погребения, еще в 35 тысяч обошлась похоронная сервисная VIP-бригада. Комплекс услуг распорядителя похорон оценили 23,5 тысячи рублей, рытье могилы и драпировка ее тканью — еще 20 тысяч. Предоставление ритуального лифта, который плавно опустил гроб в могилу, стоило 120 тысяч рублей. Также несколько десятков тысяч стоили венки, услуги по отпеванию, одежда для покойного и обед-поминки.

Церемония прощания с Дмитрием Марьяновым прошла в московском Доме кино. Траурную церемонию посетили друзья и коллеги артиста, среди которых музыкант Алексей Кортнев, актеры Марат Башаров, Дмитрий Певцов, Валерий Николаев и другие, напоминает RT.

Юрий Викторов
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