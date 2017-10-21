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21 октября 2017
20 октября 2017
10:23  21 октября 2017 0

Из особняка Мэрайи Кэри вынесли очков на 50 тысяч долларов

Украшения воры брать не сталиФото: PxHere

Злоумышленники ограбили особняк Мэрайи Кэри (Mariah Carey) в Лос-Анджелесе. Сама певица в это время находилась в Нью-Йорке. Преступники вынесли из дома 10 предметов, среди которых кошельки и солнцезащитные очки. Сумма ущерба составила 50 тысяч долларов.

Похитители пробрались в дом ночью, приставив к стене лестницу (её позже обнаружили правоохранители). Скорее всего, они забрались внутрь через окно или дверь верхнего этажа.

Охрана заметила пропажу лишь спустя три часа. Издание TMZ отмечает, что по какой-то причине воры решили не брать украшения певицы.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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