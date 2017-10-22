07:41 22 октября 2017 0

США могут совершить "роковой шаг" Фото: depositphotos.com © URA.RU

СМИ опубликовали страшное пророчество ясновидящей Сьюзен де Вере, которая ранее предсказала теракты 11 сентября 2001 года в Америке. По мнению экстрасенса, миру предстоит пережить третью мировую войну.

Зачинщиками глобального конфликта станут США, КНДР и Китай. Сьюзен де Вере считает, что в ближайшее время Америка может совершить «роковой шаг», пишет РЕН-ТВ.

Также стало известно о пророчестве Вере, связанном с Йеллоустонским вулканом. По её предсказанию, извержение американского гиганта будет тройным и приведет к катастрофе на североамериканском континенте.