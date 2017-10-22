В детском саду в ХМАО детей просят раскрашивать Джокера. ФОТО

В «прогрессивном» детском саде «Брусничка» в Ханты-Мансийске детям, якобы, дают раскрашивать черно-белые альбомы с героями из вселенной DC. Это насторожило одну из мам, которая поделилась рисунком в соцсети.
«Наш садик — Брусничка. Это прогрессивный садик. Пока в других непрогрессивных садиках раскрашивают Фиксиков, в нашем после полдника смотрят Suicide Squat, музработник на синтезаторе фигачит Heathen от Twenty One Pilots», — анонимно жалуется в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонакте» одна из мам.
Пользователи активно подхватили тему в комментариях к записи. «Насмотрятся они еще всякого г…на вроде этих марвелов и Ко. Наносятся модных шмоток, натанцуются под „современную“ попсу и т. п. А вот детства у них уже не будет никогда!» — сокрушается Михаил Михайловский.
Впрочем, некоторые раскритиковали автора заметки. «Почему же вы, грамотный, взрослый родитель, не подошли к педагогу и не задали ему вопрос? Зачем дают такие раскраски? Я уверена, что все это выдумки человека, который это написал. И для чего? Непонятно!» — отреагировала Инга Комогорова.