Свердловский академик Валерий Черешнев не стал отказываться от получения оставленного Александром Бурковым мандата депутата Госдумы РФ. И не намерен этого делать, пока первые лица партии не обоснуют ему данную просьбу.
«Да, мне предлагали отказаться. Но почему я должен это делать? Ведь за моей спиной стоят избиратели… Почему Свердловская область должна терять своего представителя в федеральном парламенте? Я патриот своего региона и не понимаю этого… Я ответил, что такие вопросы надо обсуждать и обосновывать, перед принятием решения», — заявил академик в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Однако руководство «Справедливой России» собирается принять решение о передаче мандата в отсутствии Валерия Черешнева. Заседание президиума Центрального совета партии намечено на 23 октября. Академик собирается вылететь в Москву лишь на следующий день, 24 октября. Источник в «Справедливой России» добавил, что писать отказные заявления не стали и некоторые другие из шести свердловских экс-кандидатов в депутаты Госдумы. Отказ от исполнения партийных решений может привести к их исключению из «Справедливой России».
Согласно действующему федеральному законодательству, партия должна в первоочередном порядке предложить освободившийся мандат любому из шести других входивших в свердловскую территориальную избирательную группу кандидатов. Главным претендентом на продолжение парламентской карьеры ранее считался свердловский академик Валерий Черешнев, возглавлявший в двух предыдущих составах Госдумы комитет по науке и наукоёмким технологиям.
Если руководство партии решит передать вакантный мандат в другую область, то шести свердловским экс-кандидатам придется писать заявления о добровольном отказе от перехода на работу в Госдуму РФ. Альтернативным кандидатом на мандат Буркова в партии считают выдвигавшегося в Воронежской области президента Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова.