08:43 23 октября 2017 0

Уральский академик пока не готов уступить московскому банкиру из Воронежа Фото: Анна Майорова © URA.RU

У «Справедливой России» остается четыре дня на то, чтобы определиться с тем, кому передать вакантный мандат депутата Госдумы, который освободился после того, как Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области. Если партия не успеет сделать это до 26 октября, право назначить нового парламентария перейдет в ЦИК РФ.

При этом между эсерами возникли разногласия о том, кто должен занять место Александра Буркова в Госдуме. Первым в очереди на получение мандата стоит уральский академик Валерий Черешнев, и он до сих пор от него не отказался. Чтобы его убедить, президиум совета партии собирается на внеочередное совещание вечером 23 октября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в партии.

На вакантное кресло депутата Госдумы от партии претендует несколько человек. Основным кандидатом, которого поддерживают в партии, считается президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков. Он баллотировался на прошлых выборах от воронежской региональной группы, получил хороший результат и лишь по техническим причинам не смог получить место в Госдуме. Однако в первую очередь право на мандат Александра Буркова имеют те кандидаты, кто выдвигался с ним в одной территориальной группе. Чтобы место парламентария досталось воронежскому банкиру, все претенденты-свердловчане должны написать добровольный отказ от него.

В случае, если баллотировавшийся вместе с Александром Бурковым академик РАН, экс-глава думского комитета по науке Валерий Черешнев не откажется от мандата, партия не обязана будет передавать его именно ему. Эсеры должны будут выбирать между участниками территориальной группы, от которой шел Александр Бурков. Наиболее вероятным претендентом в этом случае считается лидер молодежного крыла партии Анастасия Павлюченкова.