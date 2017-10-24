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Главные новости Пермского края
08:01  24 октября 2017 0

На улицах Перми установят десятки видеокамер, которые смогут распознавать лица

Камера видеонаблюдения. Челябинск., камера видеонаблюдения
В городе установят более 60 камер и фотофиксаторовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Перми увеличивает количество камер видеонаблюдения на улицах города. Как сообщает сайт мэрии, МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» в скором времени планирует установить дополнительно 40 видеокамер на 12 участках для ведения круглосуточного наблюдения. Еще на 24 участках будут установлены фотовидеофиксаторы, которые займутся не только поиском нарушителей, но и будут помогать с администрированием автомобильных потоков.

«С их помощью возможно не только фиксировать нарушения, но также отслеживать обстановку и контролировать состояние улично-дорожной сети. Прорабатывается возможность трансляции изображения с камер на наш сайт, чтобы жители могли оценивать дорожную обстановку и планировать наиболее быстрый и удобный путь до места назначения. Также специалисты центра управлением движения могут оперативно принимать решения о регулировании светофоров и в полной мере осуществлять контроль над дорожным движением», — пояснили в Дирекции дорожного движения.

Кроме того, в городе внедряется система распознавания лиц. Первые камеры с подобной опцией заработают на автовокзале Перми.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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