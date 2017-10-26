Госдума заморозила накопительные пенсии россиян

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий продление моратория на накопительные пенсионные накопления россиян на срок до 2020 года. Эта мера позволит уменьшить бюджетный трансферт Пенсионному фонду на 500 млрд рублей.
Ограничения выплат касаются россиян, которые решили передать 6% из 22% пенсионных взносов в негосударственные пенсионные фонды. Теперь из этих средств будут производится выплаты нынешним пенсионерам. Накопления же будут продолжат формироваться по так называемой балльной системе, сообщает телеканал 360.
В документе отмечено, что эта мера не уменьшит пенсионные права застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, пишет «Русская планета». Это уже пятое продление моратория с 2014 года, подчеркивает портал «Экономика сегодня».