На Камчатке произошло новое землетрясение

На Камчатке было зафиксировано ощутимое землетрясение магнитудой 4,8. Толчки силой до двух баллов почувствовали жители нескольких районов края. Об этом сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«Магнитуда сейсмособытия — 4,8», — приводит слова Геофизической службы РАН ТАСС. Отмечается, что в отдельных районах подземные толчки ощущались силой до двух баллов.
Ранее, на Камчатке уже фиксировалось мощное землетрясение магнитудой 7,2, после чего силы экстренного реагирования были переведены на усиленный режим, а специалисты проверяли состояние жилых домов и объектов инфраструктуры. Новое сейсмособытие магнитудой 4,8 стало очередным проявлением сейсмической активности в регионе, который регулярно подвержен подобным явлениям.
