На Камчатке произошло новое землетрясение

На Камчатке было зафиксировано ощутимое землетрясение магнитудой 4,8
Толчки нового землетрясения на Камчатке достигали до двух баллов
Толчки нового землетрясения на Камчатке достигали до двух баллов

На Камчатке было зафиксировано ощутимое землетрясение магнитудой 4,8. Толчки силой до двух баллов почувствовали жители нескольких районов края. Об этом сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Магнитуда сейсмособытия — 4,8», — приводит слова Геофизической службы РАН ТАСС. Отмечается, что в отдельных районах подземные толчки ощущались силой до двух баллов.

Ранее, на Камчатке уже фиксировалось мощное землетрясение магнитудой 7,2, после чего силы экстренного реагирования были переведены на усиленный режим, а специалисты проверяли состояние жилых домов и объектов инфраструктуры. Новое сейсмособытие магнитудой 4,8 стало очередным проявлением сейсмической активности в регионе, который регулярно подвержен подобным явлениям.

