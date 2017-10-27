Надзорное ведомство не нашло, в чем обвинить Анастасию Пестрикову
Генеральная прокуратура РФ закрыла уголовное дело 25-летней Анастасии Пестриковой — гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает telegram-канал «Футляр от виолончели».
Анастасия Пестрикова была задержана после попытки обналичить 16 млн. долларов из капиталов своего гражданского мужа, полковника Дмитрия Захарченко. С этими деньгами она планировала сбежать на Кипр.
Сам полковник Дмитрий Захарченко был арестован год назад по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. При обыске в его квартире было обнаружено 9 млрд рублей. Позже, при проверке счетов его родственников, следователи нашли там еще 300 миллионов евро.