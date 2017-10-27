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27 октября 2017
12:35  27 октября 2017 0

Генпрокуратура закрыла дело жены полковника Захарченко, обвиняемой в краже 16 млн долларов

Здания Генеральной прокуратуры РФ. Москва., Генеральная прокуратура
Надзорное ведомство не нашло, в чем обвинить Анастасию ПестриковуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Генеральная прокуратура РФ закрыла уголовное дело 25-летней Анастасии Пестриковой — гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает telegram-канал «Футляр от виолончели».

Анастасия Пестрикова была задержана после попытки обналичить 16 млн. долларов из капиталов своего гражданского мужа, полковника Дмитрия Захарченко. С этими деньгами она планировала сбежать на Кипр.

Сам полковник Дмитрий Захарченко был арестован год назад по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. При обыске в его квартире было обнаружено 9 млрд рублей. Позже, при проверке счетов его родственников, следователи нашли там еще 300 миллионов евро.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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