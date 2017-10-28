10:00 28 октября 2017 0

Партия решает, что делать с упрямым депутатом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 28 октября, суббота. И вот главное за неделю:

Борьба Поклонской с фильмом «Матильда» не останется без последствий для крымского депутата. Новое видеообращение к Генеральному прокурору Чайке стало последней каплей. Теперь «Единая Россия» готовит Поклонскую на выход из партии, а политологи говорят, что единственный шанс депутата сохранить карьеру — пойти на президентские выборы — «это добавит яркости через конфликт с Собчак».

Сама Ксения Собчак, внезапно решившая пойти в президенты, дала первую пресс-конференцию. Теледива назвала Крым — украинским, Урал — ключевым, и обозначила свою позицию по самым главным вопросам. Кратко собрали все, что нужно знать.

Правительство России передумало повышать пенсионный возраст. Вместо этого чиновники поднимут минимальный стаж, необходимый для получения пенсии. Экономисты уверены — реформа приведет в геноциду пенсионеров, просто потому что «жизни не хватит, чтобы отработать нужный для пенсии стаж».

Власти решили положить конец самолечению россиян. В первую очередь Минздрав хочет запретить свободную продажу антибиотиков. Только система здравоохранения к этому не готова, больницы не выдержат потока пациентов, а «люди будут лежать без лекарств дома и умирать от сепсиса».

На Урале решили «короновать» вора. Все как в «Крестном отце»: большой семейный ресторан, массовая сходка «авторитетов» и «смотрящих», в списке гостей — бывший вице-губернатор. Воровской мир оценил «коронацию» неоднозначно.

И пара слов об искусстве кадровой политики. Экс-глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, у которого «чекисты» нашли миллионы наличными в коробках из-под обуви, стал председателем правления Евразийского банка развития. Пока соцсети шутят, что теперь Бельянинов будет хранить «частные накопления» в банке, эксперты рассказали «URA.RU», как такое возможно.