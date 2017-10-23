«Объявленная сегодня реформа приведет к геноциду пенсионеров»

19:12 23 октября 2017 1

Вместо пенсионного возраста в России может повыситься минимальный трудовой стаж Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Повышение минимального трудового стажа может стать уловкой для реализации давно готовящейся властью пенсионной реформы. Опрошенные «URA.RU» эксперты опасаются, что претендовать на заслуженное вознаграждение в старости смогут только единицы.

В понедельник, 23 октября, газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что правительство обсуждает возможность повышения минимального трудового стажа. Не секрет, что идея повышения пенсионного возраста непопулярна у населения. Собственно, именно по этой причине власти склоняются к увеличению необходимого для получения пенсии по старости трудового стажа. На сегодняшний день в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Позднее в Минтруде опровергли эту информацию, заявив, что никакие изменения в пенсионной системе не обсуждаются. Между тем директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев полагает, что власть последовательно ведет подготовку к кардинальным изменения в пенсионной системе.

Новость о возможном повышении минимального трудового стажа будет воспринята населением негативно, уверены эксперты Фото: depositphotos.com © URA.RU

«На первый взгляд, может показаться, что идея повышения минимального трудового стажа выглядит более привлекательно, нежели повышение пенсионного возраста. Однако на самом деле мы видим очередное лукавство — трудовой стаж можно так повысить, что жизни не хватит его отработать», — пояснил «URA.RU» Николаев. По его мнению, в конечном итоге государство реализует максимальный вариант: «Скорее всего, в России будет повышен и пенсионный возраст, что обещают уже давно, и минимальный трудовой стаж».

Это означает, что, к примеру, если человек официально проработал 25 лет, он сможет выйти на пенсию в 60 лет. Если же его стаж составляет от 15 до 25 лет, пенсионный возраст автоматически повышается до 63 лет. А если меньше 15 лет, то пенсия будет назначена только в 65 лет.

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, следует помнить о том, что пенсию по старости назначают не за трудовой стаж, а после достижения человеком возраста, после которого он уже заработать на жизнь не в силах. «Пенсия у нас ведь не на жизнь, а на то, чтобы человек с голоду не умер, если ему дети и внуки не помогают. Конечно, повышение пенсионного возраста позволит государству что-то сэкономить.

Однако поголовье стариков у нас после этого шага значительно сократится. По этой причине я не думаю, что правительство и законодатели пойдут на подобный геноцид»,

— заявил «URA.RU» Смирнов.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев считает, что речь идет о крайне непопулярных мерах, которые будут критично восприняты большей частью населения страны. «Существует другой путь, который позволит спасти пенсионную систему. Например, передать акции госкомпаний, подлежащих приватизации, в Пенсионный фонд. Сделать это следует для того, чтобы фонд получал доходы от акций и дивидендов. Кроме того, следует сохранить первоначальное предназначение созданного ранее Фонда национального благосостояния. Его средства должны направляться на поддержку именно пенсионной системы, а не на ликвидацию дефицита бюджета, как это происходит сегодня», — пояснил «URA.RU» Нечаев.