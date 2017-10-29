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29 октября 2017
15:15  29 октября 2017 0

Галкин отправился в Сургут в обычном купейном вагоне. ФОТО

Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Юморист живет в богатом особняке с Пугачевой, но путешествует в обычных купеФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Телеведущий Максим Галкин поделился на своей страничке в Instagram фотографией, сделанной в купе поезда, в котором юморист отправился на гастроли в Сургут.

«Инфа для тех, кто беспокоится о моей оторванности от российской действительности — это мое купе, вполне обычное», — отметил в подписи Галкин.

Днем ранее артист выложил в интернете снимок из тюменского отеля эконом класса, добавив, что это место ему рекомендовали друзья. Высказывание Галкина вызвало критику среди его подписчиков, которые подчеркнули, что «вся Россия в таких останавливается».

Некоторые отметили, что Галкин просто издевается над отелями, а также над их постояльцами. Отметим, что телеведущий проживает вместе со звездой эстрады Аллой Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, пишет «Лента.ру».

Лев Истомин
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