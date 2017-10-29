Телеведущий Максим Галкин поделился на своей страничке в Instagram фотографией, сделанной в купе поезда, в котором юморист отправился на гастроли в Сургут.
«Инфа для тех, кто беспокоится о моей оторванности от российской действительности — это мое купе, вполне обычное», — отметил в подписи Галкин.
Днем ранее артист выложил в интернете снимок из тюменского отеля эконом класса, добавив, что это место ему рекомендовали друзья. Высказывание Галкина вызвало критику среди его подписчиков, которые подчеркнули, что «вся Россия в таких останавливается».
Некоторые отметили, что Галкин просто издевается над отелями, а также над их постояльцами. Отметим, что телеведущий проживает вместе со звездой эстрады Аллой Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, пишет «Лента.ру».