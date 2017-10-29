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29 октября 2017
22:48  29 октября 2017 0

Россия напомнила Украине о долге за газ в три млрд долларов

ЧТПЗ Челябинск, опасно газ
Долг перешел из сферы экономики в политическую плоскостьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия открыта для переговоров с Украиной по долгу за газ в три млрд долларов. Долг должен быть погашен в полном объеме. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам федерального чиновника, у Москвы есть все основания рассчитывать на возврат задолженности, так как ранее Высокий суд Лондона вынес решение о возвращении денег. Также в начале 2018 года будет рассматриваться апелляция Украины.

«Уверен, что будут приняты объективные решения, и у нас появятся все основания для того, чтобы истребовать с нашего соседа выполнение своих обязательств», — отметил министр, слова которого приводит ТАСС.

В декабре 2013 года Россия выкупила еврооблигации Украины на три млрд долларов, а два года назад украинское правительство ввело мораторий на выплату долга России, так как Москва отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Но до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным и, следовательно, обязательство по выплате долга несет непосредственно государство-заемщик.

В феврале прошлого года Россия обратилась в Высокий суд Лондона по поводу взыскания долга. Весной 2017 года суд одобрил ускоренное рассмотрение иска. Однако Москва не имеет возможности взыскать долг до рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона, слушания по которой назначены на январь 2018 года.

Лев Истомин
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