Российский университет «Синергия» организовал в Нью-Йорке масштабный бизнес-форум Synergy Global Forum. В нем приняли участие более пяти тысяч человек со всего мира. В честь открытия в «Хаммерштайн баллрум» прошла вечеринка, диджеем на которой работала американская актриса Пэрис Хилтон.
Форум прошел в театре Мэдисон Сквер Гарден в центре Манхеттена, рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Синергии». Его спикерами стали всемирно известные предприниматели, менеджеры, авторы бизнес-бестселлеров и ученые. Среди них были: миллиардер Ричард Брэнсон, главный редактор журнала «Форбс» Стивен Форбс, изобретатель и руководитель лаборатории по развитию искусственного интеллекта компании Google Рей Курцвейл. Модератором была ведущая канала «Фокс Ньюз» Кимберли Гилфойл.
Так, например, руководитель компании «Лунный Экспресс» Навин Джейн рассказал публике о скором спуске частного летательного аппарата на Луну, а крупный американский инвестор Дженнифер Форстад поведала о появлении гаджетов, внедряемых в человеческое тело.
Исполнительный директор университета «Синергия» Вадим Лобов сказал, что в Нью-Йорке удалось собрать самый сильный в области бизнес-образования состав спикеров в мире. «В будущем году наше событие примет у себя Лондон и Дубай, а уже через месяц форум пройдет в Москве», — отметил организатор.
В Москве Synergy Global Forum состоится в третий раз 27—28 ноября. В спорткомплексе «Олимпийский» выступят миллиардер Ричард Брэнсон, режиссер Оливер Стоун, экономист Нассим Талеб, мотивационный оратор Ник Вуйчич, боксер Майк Тайсон.
В 2016 году Synergy Global Forum собрал в российской столице более шести тысяч человек и стал самым масштабным мероприятием в сфере бизнеса в России и мире.