Двух молдавских шпионов поймали в Москве

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Двух молдавских шпионов поймали в Москве
Двух молдавских шпионов поймали в Москве Фото:

ФСБ арестовали двух агентов разведки Молдовы. Они пытались выполнить задание молдавских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Как уточнили силовики, шпионы были прошли вербовку у одного из руководителя Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александра Сырбу. При этом детали задания молдавской разведки пока не уточняется.

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ФСБ арестовали двух агентов разведки Молдовы. Они пытались выполнить задание молдавских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Как уточнили силовики, шпионы были прошли вербовку у одного из руководителя Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александра Сырбу. При этом детали задания молдавской разведки пока не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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