Двух молдавских шпионов поймали в Москве
ФСБ арестовали двух агентов разведки Молдовы. Они пытались выполнить задание молдавских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Как уточнили силовики, шпионы были прошли вербовку у одного из руководителя Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александра Сырбу. При этом детали задания молдавской разведки пока не уточняется.
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