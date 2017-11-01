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Главные новости Югры
13:18  01 ноября 2017 0

Житель ХМАО, проиграв в карты, зарубил топором четырех человек

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
После проигрыша мужчина схватился за топорФото: depositphotos.com © URA.RU

Массовое убийство произошло в городе Березово в Ханты-Мансийском автономном округе. Жертвами злоумышленника стали трое мужчин и женщина. Конфликт разгорелся на бытовой почве.

По данным следствия, 48-летний житель села Шеркалы Октябрьского района с сожительницей приехал в Березово на медосмотр. На ночлег супруги остановились у случайной знакомой. В этом доме собралась компания, мужчины сели выпивать и играть в карты. После того как 48-летний гость проигрался, он схватился за топор. В результате он зарубил партнеров по игре — мужчин 19 лет, 47 лет и 55 лет, а также хозяйку дома — 39-летнюю женщину. После убийства злоумышленник пытался скрыться, но вскоре был задержан полицейскими. Сожительница преступника дала против него показания.

«Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — сообщила «URA.RU» Алина Никифорова, старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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