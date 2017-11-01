Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство Амины Окуевой, супруги выходца из Чечни Адама Осмаева, автомобиль которых обстреляли под Киевом. По словам чеченского лидера, за убийством Окуевой стоят украинские спецслужбы.
Украинские спецслужбы, убежден Кадыров, решили разом убить трех зайцев: избавиться от «родной бандитки» (сама Окуева была с Украины), отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных акций и попытаться «ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах», приводит слова чеченского главы RT.
«Не успели прозвучать выстрелы, как украинские рупоры заголосили о каком-то российском следе. Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову (Окуеву — прим.ред.) безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать: кто породил, тот и убил», — уточнил глава Чечни в своём Telegram-канале.
Ранее Адам Осмаев, выживший при покушении под Киевом и потерявший жену, высказал свою версию случившегося. Он связал стрельбу с покушением на депутата Рады Игоря Мосийчука.