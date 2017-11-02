Скандал между актером Алексеем Паниным и юмористом Максимом Галкиным набирает обороты. После того, как участники конфликта обменялись едкими и нецензурными стихами, Панин грубо обозвал оппонента.
«Жаль, что такое чмо называется „артист“! В нашем цеху таких ублюдков не бывает. Ведь была экспертиза, которая доказала, что видео с собакой, которое показал канал „НТВ“, — поддельное. Жаль, что Максим Галкин опустился до этого уровня», — негодует Панин.
До этого актер прямо охарактеризовал артиста, как «гомосексуалиста, живущего со старой женщиной», пишет издание «Дни.ру».
Причиной ссоры стала шутка Галкина о том, что новым главой комитета по защите прав животных и окружающей среды нужно назначить Алексея Панина. Это связано с тем, что в Сети появилось видео, где похожий на актера человек занимается сексом с собакой.
Ранее «URA.RU» писало о том, как на скандал отреагировал экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев, который удивился реакцией Панина на шутку Галкина при всем дружеском отношении к актеру.