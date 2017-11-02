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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:45  02 ноября 2017 0

«Такое чмо». Панин дважды ответил Галкину в ходе гей-скандала

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Панин., панин алексей
Актер не оценил шутку коллегиФото: Кадр из фильма «Жмурки»

Скандал между актером Алексеем Паниным и юмористом Максимом Галкиным набирает обороты. После того, как участники конфликта обменялись едкими и нецензурными стихами, Панин грубо обозвал оппонента.

«Жаль, что такое чмо называется „артист“! В нашем цеху таких ублюдков не бывает. Ведь была экспертиза, которая доказала, что видео с собакой, которое показал канал „НТВ“, — поддельное. Жаль, что Максим Галкин опустился до этого уровня», — негодует Панин.

До этого актер прямо охарактеризовал артиста, как «гомосексуалиста, живущего со старой женщиной», пишет издание «Дни.ру».

Причиной ссоры стала шутка Галкина о том, что новым главой комитета по защите прав животных и окружающей среды нужно назначить Алексея Панина. Это связано с тем, что в Сети появилось видео, где похожий на актера человек занимается сексом с собакой.

Ранее «URA.RU» писало о том, как на скандал отреагировал экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев, который удивился реакцией Панина на шутку Галкина при всем дружеском отношении к актеру.

Лев Истомин
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