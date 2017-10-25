09:17 25 октября 2017 0

Солнцев поддерживает дружеские связи с Паниным Фото: страница Рустама Солнцева в Instagram

Бывший участник телепроекта «Дом 2» Рустам Солнцев вмешался в гей-скандал между актером Алексеем Паниным и телеведущим Максимом Галкиным. Он заявил журналистам, что «при всем моем дружеском отношении к Панину», был удивлен его реакцией на шутку Галкина.

В беседе с «Дни.ру» Солнцев заявил, что значительная часть представителей российского шоу-бизнеса — гомосексуалы, но среди знаменитостей не принято это афишировать. «Вот и придумывают себе любящие мужчин звезды жен, детей. Но я не разделяю точку зрения Панина. Я против насильственных каминг-аутов, которые к тому же сделаны неделикатно, невкусно, нетактично», — прокомментировал экс-участник «Дома 2» высказывания актера.

Солнцев также предположил, что Панин просто не понял юмора Галкина, и назвал резкий ответ актера «шагом назад в карьере»

Ранее Галкин опубликовал короткое видео, в котором шутил про команду, которую Собчак соберет в случае победы на президентских выборах. Главой комитета по защите животных и окружающей среды, по мнению юмориста, стал бы Панин. Тот ответил телеведущему фразой: «Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!»