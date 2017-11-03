Бомж-инвалид из ХМАО, протестовавший в Москве, заявил, что его используют

20:52 03 ноября 2017 0

Фотографии с протеста оказались фейком Фото: depositphotos.com © URA.RU

Югорский инвалид-колясочник Петр Павлюк, пытавшийся попасть на аудиенцию к президенту России Владимиру Путину, сообщил, что фотографии, где он с плакатом стоит возле представительства ХМАО в Москве, были сделаны обманным путем. По данным инсайдеров, сфотографировала мужчину дочь оппозиционера из Мегиона — Игоря Романова. Инвалид заявил «URA.RU», что им попытались воспользоваться в политических интересах.

По словам мужчины, в момент снимка он не пикетировал, а на создание фотографии его спровоцировали. «Я действительно приехал в Москву с этим плакатом и готов был дойти до президента. Я простоял с плакатом минут 30, и ко мне вышел югорский представитель. Меня пригласили в здание. Моей проблемой стали заниматься. Предоставили номер, где я жил. Было видно, что люди пытались мне помочь. После подъехала какая-то девушка, представилась дочкой мегионского депутата. Сказала, что в Мегионе мне не верят, что я уже в Москве. Попросила сфотографироваться на крыльце, попросила просто показать плакат. В результате все подставили так, как будто я на этом крыльце сутками протестую. Хотя такого не было», — рассказал Петр Павлюк.

Также собеседник добавил, что в данный момент он возвращается домой в Мегион. «Обещали решить мою проблему. Сказали, что предоставят сначала временное жилье, а после постоянное. Правда, я еще не знаю, на каких условиях все это будет. Буду держать вас в курсе», — заявил «URA.RU» Павлюк.

Как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, сделавшая фотографию девушка является дочерью депутата мегионской думы Игоря Романова. Сам Игорь Романов в разговоре с агентством свою причастность к истории комментировать отказался.

Как ранее писало «URA.RU», югорчанин Петр Павлюк потерял жилье еще в 2011 году. Из-за иска бывшей супруги его выселили из муниципального жилья и он остался без определенного места жительства будучи инвалидом-колясочником и ветераном боевых действий. После приезда инвалида в Москву туда вылетел мэр Мегиона Олег Дейнека. С Павлюком также пообщалась губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая находилась в столице. Дейнека рассказал «URA.RU», что мэрия совместно с правительством региона проработает возможные варианты решения проблемы.