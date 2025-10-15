Не понял смысла: что заставило генсека НАТО вспомнить советский анекдот про русскую Lada и холодильник

Захарова: Рютте сам не понимает свою шутку о Lada и холодильнике

15 октября 2025

Европейские государства, оформившие заказы на истребители F-35 и зенитные ракетные комплексы Patriot, сталкиваются с длительным сроком ожидания из-за низких темпов производства. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В этой связи он привел в пример советский анекдот о машине и холодильнике. Напомним, что подобные шутки ранее озвучивал и 40-й президент США Рональд Рейган. Что заставило генсека Североатлантического альянса вспомнить старый анекдот времен Советского Союза — в материале URA.RU. Шутка-минутка от Рютте на ассамблее Рютте прокомментировал поставки F-35 советским анекдотом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Рютте на заседании Парламентской ассамблеи альянса, проходившем в словенской Любляне, подчеркнул необходимость увеличения темпов оборонного производства не только в европейских странах, но и в Штатах, отметив, что нынешний уровень производства является недостаточным. Рютте обратил внимание на существенный спрос на продукцию оборонных предприятий как Европы, так и США, выразив при этом надежду, что компании откажутся от требования заключения долгосрочных контрактов. В ходе обсуждения закупок европейскими государствами американских F-35 и Patriot, глава НАТО провел аналогию с известной русской шуткой об автомобиле Lada и холодильнике. Как отметил Рютте, продавец Lada сообщает клиенту, что машина будет доставлена только через 10 лет, после чего покупатель уточняет: «Утром или днем?», а на вопрос «Какая разница?» он говорит «Ну, днем привезут холодильник». Генсек альянса добавил, что эта шутка хорошо иллюстрирует ситуацию с поставками современных вооружений. Следует отметить, что в несколько иной интерпретации этот анекдот ранее рассказывал Рональд Рейган. В его версии, чтобы приобрести автомобиль в СССР, необходимо было ждать в очереди десять лет. После внесения аванса покупатель спрашивает, когда именно можно будет забрать машину — утром или днем, на что получает ответ: «Это же через десять лет, какая разница?», и тогда поясняет: «Да утром ко мне придет сантехник». В результате Рютте не просто исказил сюжет, но и полностью лишил его исходного смысла, связанного с бытовыми трудностями жизни в СССР. Почему Рютте вспомнил советский анекдот Рютте исказил первоначальный смысл анекдота Фото: CC BY-SA 2.0/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr Политик провел подобные параллели именно в ходе обсуждения недостаточных объемов производства истребителей и систем противоракетной обороны в США и странах Европы. В подобной ситуации, отмечают эксперты, юмористические замечания выглядят неуместными, поскольку государства Глобального Запада действительно уступают в негласной гонке вооружений. Марк Рютте подчеркнул важность создания мощной оборонной промышленности на европейском континенте и призвал страны региона увеличить инвестиции в соответствующий сектор. Следует напомнить, что в марте Еврокомиссия представила новую стратегию в сфере обороны под названием «Перевооружение Европы», однако впоследствии, под давлением ряда государств-членов ЕС, документ получил более нейтральное название — «Готовность-2030». Согласно плану, в ближайшие четыре года предполагается привлечь около 800 миллиардов евро, из которых порядка 650 миллиардов планируется выделить из национальных бюджетов европейских стран, а еще 150 миллиардов — в форме кредитных средств. Вызывает удивление тот факт, что государства-члены НАТО готовы направлять значительные финансовые ресурсы на реализацию политики «перевооружения» и поддержку антироссийского курса, несмотря на серьезное давление на бюджетные системы своих экономик, оказавшихся на грани устойчивости. «Сам не понял»: Захарова отреагировала на шутку Рютте Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление генерального секретаря НАТО. По словам дипломата, Рютте не осознал сути анекдота о Lada и холодильнике, который сам же привел в ходе мероприятия. «Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — отметила Захарова.

