09:38 07 ноября 2017 0

Россия не должна принимать участия в празднике русофобии, считает сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если на зимней Олимпиаде в Южной Корее запретят исполнение гимна России, то нашей стране стоит отказаться от участия в соревнованиях.

«Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», — сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Запрет на исполнение российского гимна и возможное исключение России из церемонии открытия Олимпийских Игр в Пхенчане может инициировать Международный олимпийский комитет, пишет «Русская планета». Данная мера может быть использована в качестве санкций из-за того, что российские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Сочи якобы использовали запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) признала, что обвинения, которые были выдвинуты против 95 российских спортсменов, являются бездоказательными. На применении санкций для россиян настаивал глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен, напоминает «Национальная служба новостей».