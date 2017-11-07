{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
Главные новости 
09:38  07 ноября 2017 0

Пушков призвал отказаться от участия в Олимпиаде. «Нельзя поддерживать торжество русофобии»

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Россия не должна принимать участия в празднике русофобии, считает сенаторФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если на зимней Олимпиаде в Южной Корее запретят исполнение гимна России, то нашей стране стоит отказаться от участия в соревнованиях.

«Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», — сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Запрет на исполнение российского гимна и возможное исключение России из церемонии открытия Олимпийских Игр в Пхенчане может инициировать Международный олимпийский комитет, пишет «Русская планета». Данная мера может быть использована в качестве санкций из-за того, что российские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Сочи якобы использовали запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) признала, что обвинения, которые были выдвинуты против 95 российских спортсменов, являются бездоказательными. На применении санкций для россиян настаивал глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен, напоминает «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров