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08 ноября 2017
07 ноября 2017
06 ноября 2017
19:34  08 ноября 2017 0

В Перми ждут первого — после выборов губернатора — министра федерального правительства России

Пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам работы Министерства образования и науки РФ в 2016 году, с участием Васильевой Ольги. Москва, васильева ольга
Программа визита Ольги Васильевой в Пермь пока только разрабатываетсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр образования РФ Ольга Васильева уже на следующей неделе может посетить Пермь. Об этом «URA.RU» рассказал источник в краевом правительстве.

Глава федерального Минобра может приехать в Пермь уже в понедельник, 13 ноября. «Пока программа визита Ольги Васильевой неизвестна», — пояснил «URA.RU» источник в краевом кабмине. В пресс-службе администрации губернатора сообщили, что у них пока нет информации о визите федерального министра. В пресс-службе Минобра РФ также говорят, что им пока неизвестно о планах главы ведомства посетить Прикамье.

Ольга Васильева станет первым министром, который приедет в Пермь после выборов губернатора, которые прошли 10 сентября. До выборов к тогда еще врио главе региона Максиму Решетникову приезжали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи Николай Никифоров, министр транспорта Максим Соколов, министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков и заместители руководителей ряда министерств. В конце августа 2017 года должен был приехать и глава Минсельхоза Александр Ткачев, но его визит был отменен.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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