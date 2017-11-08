Министр образования РФ Ольга Васильева уже на следующей неделе может посетить Пермь. Об этом «URA.RU» рассказал источник в краевом правительстве.
Глава федерального Минобра может приехать в Пермь уже в понедельник, 13 ноября. «Пока программа визита Ольги Васильевой неизвестна», — пояснил «URA.RU» источник в краевом кабмине. В пресс-службе администрации губернатора сообщили, что у них пока нет информации о визите федерального министра. В пресс-службе Минобра РФ также говорят, что им пока неизвестно о планах главы ведомства посетить Прикамье.
Ольга Васильева станет первым министром, который приедет в Пермь после выборов губернатора, которые прошли 10 сентября. До выборов к тогда еще врио главе региона Максиму Решетникову приезжали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи Николай Никифоров, министр транспорта Максим Соколов, министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков и заместители руководителей ряда министерств. В конце августа 2017 года должен был приехать и глава Минсельхоза Александр Ткачев, но его визит был отменен.