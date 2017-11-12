Эксперты назвали самые продаваемые в России машины B-класса

За девять месяцев 2017 года в России продали почти 250 тысяч автомобилей B-класса
Самым продаваемым автомобилем B-класса в России с начала года стала KIA Rio. За первые 9 месяцев было продано 73332 машин этой модели на общую сумму в 55,6 миллиарда рублей.
Второе место по популярности у россиян в списке экспертов занял Hyundai Solaris — 63374 машины на общую сумму в 47,8 миллиарда рублей. На третьем — Volkswagen Polo, которых было продано 32260 на общую сумму в 22,9 миллиарда рублей, сообщает «Экономика сегодня».
Всего за девять месяцев 2017 года в России было продано 246 794 автомобиля B-класса. Это на 8,9% больше, чем год назад. Общий объем всех продаж составил 172,3 миллиарда рублей.