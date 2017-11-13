На Урале у памятника Ленину раскалывается голова. ФОТО

В Красноуфимске на городской площади у памятника революционеру Владимиру Ленину начала раскалываться голова. На это обратили внимание журналисты портала КСК66.
Судя по фотографии, изваянию требуется срочный ремонт — большая трещина тянется от макушки гипсовой головы до шеи. Голова вождя грозит расколоться в любой момент.
В мэрии Красноуфимска не нашли ответственных за ремонт скульптуры. «Памятник ни за кем не закреплен, просто находится в казне города», — заявили изданию в Управлении муниципальным имуществом города.
Портал сообщает, что гипсовая фигура Ленина была выполнена по проекту свердловчанина, заслуженного работника культуры РСФСР, скульптора И. А. Сажина и открыта в сентябре 1974 года. Это значит, что памятнику исполнилось 43 года.
Ранее планирующая стать кандидатом в президенты России Ксения Собчак и глава Чечни Рамзан Кадыров призвали убрать труп Ленина с Красной площади. Их обоих смутило то, что он очень долго лежит в центре Москвы.