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15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
06:45  15 ноября 2017 0

Основатель «Магнита» продаст акции торговой сети на 700 млн долларов

Клипарт new. Нижневартовск., магнит, гепермаркет
Вырученные деньги Сергей Галицкий планирует потратить на развитие компанииФото: Александр Елизаров © URA.RU

Основатель и основной акционер розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий планирует продать принадлежащие ему акции на сумму около 700 $ млн. Продавцом ценных бумаг выступит принадлежащая бизнесмену Lavreno Limited.

Акции торговой сети, как пишет РБК, будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторами торгов выступают Merrill Lynch International и VTB Capital plc.

деньги от продажи будут направлены на выкуп нового выпуска бумаг, за счет чего компания планирует профинансировать программу капиталовложений, расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса. Кроме того, часть денег также может быть направлена на оптимизацию долговой нагрузки в соответствии с консервативной политикой компании и на финансирование текущей операционной деятельности.

В октябре стоимость акций «Магнита» на Лондонской бирже упала сразу на 12% на фоне последней финансовой отчетности компании. Причиной падения, как отмечалось, стали показатели прибыли «Магнита» за третий квартал 2017 года — 27,7 млрд против 40,9 млрд рублей за аналогичный период годом ранее.

Сергей Демин
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