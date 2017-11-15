Основатель «Магнита» продаст акции торговой сети на 700 млн долларов

06:45 15 ноября 2017 0

Вырученные деньги Сергей Галицкий планирует потратить на развитие компании Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Основатель и основной акционер розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий планирует продать принадлежащие ему акции на сумму около 700 $ млн. Продавцом ценных бумаг выступит принадлежащая бизнесмену Lavreno Limited.

Акции торговой сети, как пишет РБК, будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторами торгов выступают Merrill Lynch International и VTB Capital plc.

деньги от продажи будут направлены на выкуп нового выпуска бумаг, за счет чего компания планирует профинансировать программу капиталовложений, расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса. Кроме того, часть денег также может быть направлена на оптимизацию долговой нагрузки в соответствии с консервативной политикой компании и на финансирование текущей операционной деятельности.

В октябре стоимость акций «Магнита» на Лондонской бирже упала сразу на 12% на фоне последней финансовой отчетности компании. Причиной падения, как отмечалось, стали показатели прибыли «Магнита» за третий квартал 2017 года — 27,7 млрд против 40,9 млрд рублей за аналогичный период годом ранее.