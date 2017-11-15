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15 ноября 2017
15:07  15 ноября 2017 0

«Понял, снижаемся». Опубликован последний разговор погибших под Хабаровском пилотов с диспетчером

На последние запросы с земли летчики ответить уже не смоглиФото: скриншот Mash

Опубликована запись последнего разговора диспетчера с пилотом, который погиб при крушении не долетевшего до посадочной полосы самолета в Хабаровском крае.

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой диспетчер обращается к пилотам. «Снижайтесь», — говорит он. «Понял, снижаемся», — отвечает командир экипажа, после чего связь с ним обрывается. «04010, вам Вышка. 04010, вам Вышка», — обращается к пилоту диспетчер, но уже не получает ответа.

Как сообщало «URA.RU», в результате трагедии четверо пассажиров и двое пилотов погибли. Выжила только маленькая девочка. Трехлетний ребенок был экстренно доставлен в больницу, напоминает агентство Nation News.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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