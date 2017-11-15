23:00 15 ноября 2017 0

Юрий Эбель отправился в Сирию в третий раз Фото: личная страница Юрия в соцсети «ВКонтакте»

В Сирии во время обстрела погиб Юрий Эбель из Тольятти. Вместе с ним жертвой атаки боевиков стали еще 17 человек, входивших в группу, попавшую 20 октября под обстрел.

После срочной службы молодой солдат стал контрактником, в Сирии он был в третий раз. До этого он ездил воевать с террористами весной 2017 года и в конце 2016 года.

Известно, что Эбель служил в частной военной компании Вагнера. Солдата похоронили на родине — в селе Оброчное Ичалковского района. У погибшего остался 8-месячный сын, пишет РБК.