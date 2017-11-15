{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
23:00  15 ноября 2017 0

В Сирии погиб молодой доброволец из России. ФОТО

Юрий Эбель отправился в Сирию в третий разФото: личная страница Юрия в соцсети «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

В Сирии во время обстрела погиб Юрий Эбель из Тольятти. Вместе с ним жертвой атаки боевиков стали еще 17 человек, входивших в группу, попавшую 20 октября под обстрел.

После срочной службы молодой солдат стал контрактником, в Сирии он был в третий раз. До этого он ездил воевать с террористами весной 2017 года и в конце 2016 года.

Известно, что Эбель служил в частной военной компании Вагнера. Солдата похоронили на родине — в селе Оброчное Ичалковского района. У погибшего остался 8-месячный сын, пишет РБК.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров