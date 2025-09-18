Тишковец спрогнозировал первый за 20 дней дождь в Москве

Синоптик Тишковец: в четверг пройдет первый за 20 дней дождь в Москве
В четверг пройдет первый за 20 дней дождь в Москве, заявил Тишковец
В четверг пройдет первый за 20 дней дождь в Москве, заявил Тишковец

Первый за долгое время дождь в Москве ожидается в четверг. Также температура воздуха будет достигать 19 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Первый за 20 дней дождь ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 19», — заявил Тишковец. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале.

С начала сентября в Москве установилась сухая и теплая погода благодаря влиянию антициклона, о чем ранее сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Тогда синоптики прогнозировали отсутствие осадков и повышение температуры до +20 градусов. Таким образом, предстоящий дождь станет первым за последние 20 дней, что завершит продолжительный период без осадков в столице.

