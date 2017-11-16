{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:51  16 ноября 2017 0

В московском аэропорту прорвало канализацию. Фекалии хлынули прямо с потолка. ВИДЕО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, домодедово
Очевидцы рассказывают, что из-за прорыва трубы в аэропорту стоит ужасный запахФото: Bin im Garten/Wikipedia

В московском аэропорту Домодедово прорвало канализацию в зоне регистрации пассажиров. Очевидцы рассказывают, что от стоков ужасно пахнет.

Судя по видео, которое опубликовал паблик Lifeshot, вода из поврежденной трубы льется прямо с потолка. Рабочие поставили под канализационным «водопадом» ведро, и кружатся вокруг него на уборочной машине. «Очередной раз прорвало туалет — фекалии. Запах отвратительный», — звучит голос за кадром.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе Домодедово не удалось — на звонки журналиста «URA.RU» вечером, 16 ноября, в аэропорту не ответили.

Ранее в аэропорту Внуково произошло возгорание. «URA.RU» писало, что огнем на территории авиаузла было уничтожено 45 компьютеров, считыватели паспортов и 300 комплектов формы пограничников.

Видео: паблик Lifeshot.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров