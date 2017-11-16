В московском аэропорту Домодедово прорвало канализацию в зоне регистрации пассажиров. Очевидцы рассказывают, что от стоков ужасно пахнет.
Судя по видео, которое опубликовал паблик Lifeshot, вода из поврежденной трубы льется прямо с потолка. Рабочие поставили под канализационным «водопадом» ведро, и кружатся вокруг него на уборочной машине. «Очередной раз прорвало туалет — фекалии. Запах отвратительный», — звучит голос за кадром.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе Домодедово не удалось — на звонки журналиста «URA.RU» вечером, 16 ноября, в аэропорту не ответили.
Ранее в аэропорту Внуково произошло возгорание. «URA.RU» писало, что огнем на территории авиаузла было уничтожено 45 компьютеров, считыватели паспортов и 300 комплектов формы пограничников.
Видео: паблик Lifeshot.