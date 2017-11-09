Площадь пожара в московском аэропорту составила 150 квадратных метров
Во аэропорту Внуково из-за возгорания 8 ноября сгорело 45 компьютеров и считыватели паспортов, сообщает telegram-канал Mash. Кроме того, пламя уничтожило 300 комплектов формы пограничников.
По данным канала, площадь пожара в московском аэропорту составила 150 квадратных метров.
Ранее во Внуково произошло сильное задымление в зоне выдачи багажа в терминале А, напоминает RT. По данным СМИ, инцидент был связан с возгоранием проводки. Из терминала были эвакуированы 60 сотрудников аэропорта.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе Внуково не удалось — на звонки в офисе не ответили.