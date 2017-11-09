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09 ноября 2017
15:06  09 ноября 2017 0

Во Внуково при пожаре сгорела техника и форма пограничников

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., внуково
Площадь пожара в московском аэропорту составила 150 квадратных метровФото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

Во аэропорту Внуково из-за возгорания 8 ноября сгорело 45 компьютеров и считыватели паспортов, сообщает telegram-канал Mash. Кроме того, пламя уничтожило 300 комплектов формы пограничников.

По данным канала, площадь пожара в московском аэропорту составила 150 квадратных метров.

Ранее во Внуково произошло сильное задымление в зоне выдачи багажа в терминале А, напоминает RT. По данным СМИ, инцидент был связан с возгоранием проводки. Из терминала были эвакуированы 60 сотрудников аэропорта.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе Внуково не удалось — на звонки в офисе не ответили.

Виктор Дорофеев
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