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19 ноября 2017
18 ноября 2017
01:58  19 ноября 2017 0

Полиция задержала еще двух подозреваемых в перестрелке в «Москва-Сити»

Москва, разное., москва сити, воробьевы горы
Всего задержаны шесть участников конфликта со стрельбойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вечером 18 ноября полиция задержала еще двух возможных участников перестрелки в комплексе «Москва-Сити». Таким образом, количество задержанных увеличилось до шести человек.

«В 20:40 сотрудниками полиции на Можайском шоссе у дома 3 был остановлен автомобиль „Тойота“, в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным, также причастных к конфликту, произошедшему накануне вечером в центре города», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы столичного главка полиции.

Конфликт со стрельбой произошел вечером в пятницу, 17 ноября, на вечеринке в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова. СМИ называют его одним из авторитетов измайловской ОПГ. Участвовали в перестрелке посетители центра, сотрудники частного охранного предприятия и вневедомственной охраны. Потасовка, по предварительным данным, началась после того, как охранник сделал замечание водителю Mercedes, который нарушил правила парковки. Другие водители также вмешались в конфликт, после чего они открыли огонь по охранникам и скрылись на автомобилях. В конфликте пострадали шесть человек, среди которых два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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