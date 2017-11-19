Полиция задержала еще двух подозреваемых в перестрелке в «Москва-Сити»

Вечером 18 ноября полиция задержала еще двух возможных участников перестрелки в комплексе «Москва-Сити». Таким образом, количество задержанных увеличилось до шести человек.
«В 20:40 сотрудниками полиции на Можайском шоссе у дома 3 был остановлен автомобиль „Тойота“, в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным, также причастных к конфликту, произошедшему накануне вечером в центре города», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы столичного главка полиции.
Конфликт со стрельбой произошел вечером в пятницу, 17 ноября, на вечеринке в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова. СМИ называют его одним из авторитетов измайловской ОПГ. Участвовали в перестрелке посетители центра, сотрудники частного охранного предприятия и вневедомственной охраны. Потасовка, по предварительным данным, началась после того, как охранник сделал замечание водителю Mercedes, который нарушил правила парковки. Другие водители также вмешались в конфликт, после чего они открыли огонь по охранникам и скрылись на автомобилях. В конфликте пострадали шесть человек, среди которых два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.
Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».