Столичная полиция задержала одного из предполагаемых участников перестрелки в «Москва-Сити». Подозреваемого обнаружили в салоне Toyota, остановленной возле дома № 48 на Кутузовском проспекте.
«По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города», — цитирует комментарий представителя ГУВД по Москве агентство Nation news.
Ранее правоохранители обнаружили один из автомобилей, на которых, предположительно, скрылись подозреваемые, сообщила радиостанция «Эхо Москвы».
Как писало «URA.RU», ЧП произошло в самом центре российской столицы вечером 17 ноября: драка на парковке комплекса «Москва-Сити» между частными охранниками и неизвестными переросла в перестрелку. Конфликт произошел на вечеринке в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик, передает РЕН ТВ. СМИ называют Павлова одним из авторитетов измайловской ОПГ.
В ходе инцидента, по данным RT, пострадало шесть человек. Потенциальные виновники скрылись на трех машинах Maybach, Toyota и Lexus.