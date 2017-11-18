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18 ноября 2017
14:29  18 ноября 2017 0

Задержан участник перестрелки на юбилее криминального авторитета в «Москва-Сити»

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, полиция, правоохранительные органы, задержание
Результаты принес и план «Перехват», и последующий розыск (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Столичная полиция задержала одного из предполагаемых участников перестрелки в «Москва-Сити». Подозреваемого обнаружили в салоне Toyota, остановленной возле дома № 48 на Кутузовском проспекте.

«По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города», — цитирует комментарий представителя ГУВД по Москве агентство Nation news.

Ранее правоохранители обнаружили один из автомобилей, на которых, предположительно, скрылись подозреваемые, сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

Как писало «URA.RU», ЧП произошло в самом центре российской столицы вечером 17 ноября: драка на парковке комплекса «Москва-Сити» между частными охранниками и неизвестными переросла в перестрелку. Конфликт произошел на вечеринке в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик, передает РЕН ТВ. СМИ называют Павлова одним из авторитетов измайловской ОПГ.

В ходе инцидента, по данным RT, пострадало шесть человек. Потенциальные виновники скрылись на трех машинах Maybach, Toyota и Lexus.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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