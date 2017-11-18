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18 ноября 2017
17 ноября 2017
04:39  18 ноября 2017 0

В перестрелке в центре Москвы пострадали 6 человек. ВИДЕО

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, мигалка, чп, скорая помощь, черезвычайное проишествие, спецсигнал
На месте происшествия работают правоохранительные органыФото: Владимир Андреев © URA.RU

На территории комплекса «Москва-сити» произошла драка, завершившаяся перестрелкой. В результате вооруженного столкновения пострадали шесть человек.

Конфликт произошел между несколькими сотрудниками частного охранного предприятия и неизвестными, сообщает Nation News. По версии правоохранительных органов, ссора разгорелась из-за проблем с парковкой. На данный момент в Москве действует план «Перехват»: столичная полиция разыскивает скрывшихся на автомобиле Maybach участников стычки.

В результате столкновения пострадали шесть человек, четверо из них — госпитализированы. По данным телеканала 360, на банкете, проходящем в «Москва-сити» во время перестрелки, должен был выступить эстрадный певец Григорий Лепс. Очевидцы сообщили, что артист не успел выйти на сцену до начала конфликта.

Сейчас на месте происшествия работает опергруппа, устанавливаются детали и обстоятельства инцидента.

Наталья Полетавкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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