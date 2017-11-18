В перестрелке в центре Москвы пострадали 6 человек. ВИДЕО

На территории комплекса «Москва-сити» произошла драка, завершившаяся перестрелкой. В результате вооруженного столкновения пострадали шесть человек.
Конфликт произошел между несколькими сотрудниками частного охранного предприятия и неизвестными, сообщает Nation News. По версии правоохранительных органов, ссора разгорелась из-за проблем с парковкой. На данный момент в Москве действует план «Перехват»: столичная полиция разыскивает скрывшихся на автомобиле Maybach участников стычки.
В результате столкновения пострадали шесть человек, четверо из них — госпитализированы. По данным телеканала 360, на банкете, проходящем в «Москва-сити» во время перестрелки, должен был выступить эстрадный певец Григорий Лепс. Очевидцы сообщили, что артист не успел выйти на сцену до начала конфликта.
Сейчас на месте происшествия работает опергруппа, устанавливаются детали и обстоятельства инцидента.