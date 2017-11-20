В Нягани учитель ударил ребенка за кражу апельсина. Видео скандального инцидента опубликовала в Сети мать пострадавшего.
Мать пострадавшего школьника Лилия (фамилия женщины скрыта из соображения конфиденциальности информации о ребенке) уверяет, что ее сын в результате инцидента серьезно пострадал. «Мальчик шел со стороны спины от нее (учителя), он ее не видел вообще, взяв апельсин. Она подбежала и ударила его с размахом руки по голове, взяв его за шею, подвела к столу, он положил апельсин, она его развернула и толкнула. Эти апельсины были не с ее стола. И отношения она к ним не имела. Да, мой сын был не прав, что взял без спроса, но это не дает права бить ребенка. После это мы обратились в МСЭ на направлению в НОБ, диагноз: ушиб мягких тканей затылочной области головы. Растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела», — пишет женщина.
Как ранее сообщало «URA.RU», ударившая ребенка преподаватель Ольга Зотова была уволена, однако за педагога вступились родители других детей. Они рассказали, что школьник обматерил учительницу, а ранее этот же ученик ударил в лицо преподавателя физкультуры, но дело спустили на тормозах. «Теперь этот ребенок заявляет, что уволил учителя. Ходит по коридорам и хвастается. Это заключение о травмах они еле-еле получили в платной клинике — уж не знаю, какими способами. Потом начали претензии высказывать, что к ребенку предвзято относятся. Насколько мне известно, учителям запретили ставить ему двойки», — рассказывал на условиях анонимности другой родитель.
После инцидента в Югре заговорили, что учителя никак не защищены от претензий школьников и родителей. Это признали и в профсоюзе работников образования. Добавим, мама пострадавшего школьника намерена получить компенсацию от учителя, а также добиться для нее уголовного наказания.