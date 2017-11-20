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Главные новости Югры
12:25  20 ноября 2017 0

В Сети появилась запись, как учитель в Югре ударил школьника за кражу апельсина. ВИДЕО

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, кулак, детское насилие
Скандал с учителем, ударившим ребенка, попал на видеоФото: depositphotos.com © URA.RU

В Нягани учитель ударил ребенка за кражу апельсина. Видео скандального инцидента опубликовала в Сети мать пострадавшего.

Мать пострадавшего школьника Лилия (фамилия женщины скрыта из соображения конфиденциальности информации о ребенке) уверяет, что ее сын в результате инцидента серьезно пострадал. «Мальчик шел со стороны спины от нее (учителя), он ее не видел вообще, взяв апельсин. Она подбежала и ударила его с размахом руки по голове, взяв его за шею, подвела к столу, он положил апельсин, она его развернула и толкнула. Эти апельсины были не с ее стола. И отношения она к ним не имела. Да, мой сын был не прав, что взял без спроса, но это не дает права бить ребенка. После это мы обратились в МСЭ на направлению в НОБ, диагноз: ушиб мягких тканей затылочной области головы. Растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела», — пишет женщина.

Статья по теме
Югорские учителя требуют защитить их от школьников

Как ранее сообщало «URA.RU», ударившая ребенка преподаватель Ольга Зотова была уволена, однако за педагога вступились родители других детей. Они рассказали, что школьник обматерил учительницу, а ранее этот же ученик ударил в лицо преподавателя физкультуры, но дело спустили на тормозах. «Теперь этот ребенок заявляет, что уволил учителя. Ходит по коридорам и хвастается. Это заключение о травмах они еле-еле получили в платной клинике — уж не знаю, какими способами. Потом начали претензии высказывать, что к ребенку предвзято относятся. Насколько мне известно, учителям запретили ставить ему двойки», — рассказывал на условиях анонимности другой родитель.

После инцидента в Югре заговорили, что учителя никак не защищены от претензий школьников и родителей. Это признали и в профсоюзе работников образования. Добавим, мама пострадавшего школьника намерена получить компенсацию от учителя, а также добиться для нее уголовного наказания.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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