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11:43  21 ноября 2017 0

Пропавшая в Прикамье студентка найдена мертвой

Тело 21-летней девушки обнаружили в ночь с 20 на 21 ноябряФото: личная страница погибшей во «ВКонтакте»

Студентка Пермского педагогического университета из Култаево, пропавшая в Перми 18 ноября, найдена мёртвой. Полицией задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве девушки.

Заявление о пропаже пермячки поступило в полицию 20 ноября. Этой же ночью тело 21-летней девушки обнаружили в Орджоникидзевском районе, отмечается на сайте в СУ СКР России по Пермскому краю. Оперативники полагают, что к исчезновению студентки причастен ее 22-летний знакомый — житель города Перми. По мнению следствия, молодой человек после встречи с девушкой убил ее и спрятал тело. В настоящее время расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что мать студентки отметила странное поведение парня, с которым у нее была назначена встреча. Сначала он заявил, что вообще не выходил в тот день из дома, а потом сознался, что они все-таки виделись.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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