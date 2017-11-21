Пропавшая в Прикамье студентка найдена мертвой

Студентка Пермского педагогического университета из Култаево, пропавшая в Перми 18 ноября, найдена мёртвой. Полицией задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве девушки.
Заявление о пропаже пермячки поступило в полицию 20 ноября. Этой же ночью тело 21-летней девушки обнаружили в Орджоникидзевском районе, отмечается на сайте в СУ СКР России по Пермскому краю. Оперативники полагают, что к исчезновению студентки причастен ее 22-летний знакомый — житель города Перми. По мнению следствия, молодой человек после встречи с девушкой убил ее и спрятал тело. В настоящее время расследование дела продолжается.
Ранее сообщалось, что мать студентки отметила странное поведение парня, с которым у нее была назначена встреча. Сначала он заявил, что вообще не выходил в тот день из дома, а потом сознался, что они все-таки виделись.